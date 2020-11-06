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«Портленд» категорически отказался выменивать звезду НБА

«Портленд» категорически отказался выменивать звезду НБА
Баскетбол / НБА 0

«Портленд Трэйл Блэйзерс» отказались выменивать тяжёлого форварда «Орландо Мэджик» Аарона Гордона, несмотря на необходимость усиления этой позиции, сообщает инсайдер ESPN Зак Лоу. «Портленд» категорически не устраивает вариант сделки, при котором придётся расстаться с атакующим защитником Си Джей Макколлумом.

«Уровень интереса в НБА к Аарону Гордону становится меньше. „Бруклин Нетс“ вёл переговоры, но сейчас ситуация замерла. Обмен Гордона имел смысл для „Портленда“, но выбор между Си Джей Макколлумом и Аароном Гордоном никогда серьёзно не обсуждался. Может ли „Портленд“ заполучить Гордона, не потеряв Макколлума? Подойдёт ли Зак Коллинз команде, в которой сейчас выступают Никола Вучевич, Мо Бамба и Джонатан Айзек? А что насчёт Анферни Саймонса?» — приводит слова Лоу Parlons Basket.

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