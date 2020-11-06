Римас Куртинайтис: нас снова настигла главная проблема в этом сезоне

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис прокомментировал поражение своей команды в матче седьмого тура Евролиги с «Фенербахче», обозначив главную проблемы подопечных.

«Матч получился тяжёлым. Мы проигрывали большую часть встречи, но вернулись в игру за пять минут до конца и были близки к тому, чтобы сделать счёт равным. После этого допустили пару потерь, но главное, неудачно отзащищались, не взяли подборы. Нас снова настигла главная проблема в этом сезоне — потери. Сегодня мы допустили 19 потерь, и я не думаю, что с такими показателями можно выиграть у какой-либо команды Евролиги. Мы должны работать над этим, сфокусироваться именно на том, как сократить число потерь», — приводит слова специалиста официальный сайт «Химок».