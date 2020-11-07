ЦСКА в Афинах обыграл «Панатинаикос»
В Афинах завершился матч седьмого тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором местный «Панатинаикос» принимал ЦСКА.
Первая четверть прошла в равной борьбе, что и отразилось в цифрах на табло — 24:24. Уже во второй десятиминутке «армейцы» прибавили и на большой перерыв ушли в статусе лидеров — 51:42. В третьем игровом отрезке «Панатинаикос» немного сократил отставание — 58:65. Но в заключительной четверти подопечные Итудиса снова уверенно контролировали происходящее на паркете и одержали убедительную победу — 89:83.
Самым результативным в составе победителей стал Уилл Клайберн, записавший в актив 15 очков. У «Панатинаикоса» 19 очков набрал Неманья Недович. Отметим, что ЦСКА одержал вторую кряду победу в Евролиге.
Евролига. Регулярный чемпионат. 6-й тур
06 ноября 2020, пятница. 22:30 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
4-я четверть
83 : 89
ЦСКА
Москва, Россия
Панатинаикос: Недович - 19, Папапетру - 13, Уайт - 11, Бохоридис - 10, Папаяннис - 10, Митоглу - 7, Фостер - 7, Сент-Рос - 4, Дипларос, Калаицакис, Каселакис, Персидис
ЦСКА: Хиллиард - 14, Клайберн - 13, Хэкетт - 13, Джеймс - 10, Стрелниекс - 9, Боломбой - 6, Милутинов - 6, Шенгелия - 6, Курбанов - 5, Фойгтман - 5, Антонов, Ухов
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