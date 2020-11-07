ЦСКА в Афинах обыграл «Панатинаикос»

В Афинах завершился матч седьмого тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором местный «Панатинаикос» принимал ЦСКА.

Первая четверть прошла в равной борьбе, что и отразилось в цифрах на табло — 24:24. Уже во второй десятиминутке «армейцы» прибавили и на большой перерыв ушли в статусе лидеров — 51:42. В третьем игровом отрезке «Панатинаикос» немного сократил отставание — 58:65. Но в заключительной четверти подопечные Итудиса снова уверенно контролировали происходящее на паркете и одержали убедительную победу — 89:83.

Самым результативным в составе победителей стал Уилл Клайберн, записавший в актив 15 очков. У «Панатинаикоса» 19 очков набрал Неманья Недович. Отметим, что ЦСКА одержал вторую кряду победу в Евролиге.