Один из лучших «больших» НБА выставлен на обмен

«Кливленд Кавальерс» сделали доступным для обмена тяжёлого форварда Кевина Лава, сообщил инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст на своём подкасте.

«Я разговаривал с одним из функционеров на днях, как раз на этой неделе,. Он сказал: «Да, я слышал, что Кевин Лав снова доступен для обмена». Он засмеялся и продолжил: «Пожалуйста, скажите мне, когда его не выставляли на обмен», — отметил Уиндхорст.

Лава долгое время связывают с обменом из «Кавальерс», ещё с тех пор как он выступал в команде вместе с Леброном Джеймсом и помог «Кливленду» выиграть первый в истории франшизы титул чемпиона НБА в 2016 году. После ухода Джеймса «Кливленд» ушёл в перестройку и может наконец-то обменять Кевина. В прошлом сезоне Лав в среднем набирал 17,6 очка и 9,8 подбора за игру. Ожидается, что к одному из лучших растягивающих «больших» лиги проявят интерес несколько контендеров.