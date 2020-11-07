«Панатинаикос» подписал контракт с Шелвином Мэком
Греческий «Панатинаикос» пописал двухмесячный контракт с американским разыгрывающим защитником Шелвином Мэком, сообщает издание Pianeta Basket.
«Панатинаикос» рассматривает Мэка как замену Кейферу Сайксу. Контракт с ним, подписанный на месяц, истёк в конце октября.
Мэк провёл прошлый сезон в составе итальянского «Милана» и израильского «Хапоэля» из Иерусалима.
Ранее Мэк продолжительное время выступал в НБА. Он играл за «Вашингтон Уизардс», «Филадельфия Севенти Сиксерс», «Атланта Хокс», «Юта Джаз», «Орландо Мэджик», «Мемфис Гриззлиз» и «Шарлотт Хорнетс». Самым результативным для разыгрывающего защитника стал сезон-2015/2016 – в составе «Юты» и «Атланты» Шедвин Мэк набирал в среднем 8,6 очка за игру.
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