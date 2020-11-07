Леброн Джеймс кардинально изменил позицию по старту сезона НБА

Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст сообщил, что форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс изменил изначальную позицию и поддержал идею со стартом сезона НБА 22 декабря. Ранее Джеймс настаивал на том, что регулярный чемпионат нужно начать не раньше января 2021 года.



«Леброн сначала выступал против, но мне объяснили, что постепенно он изменил свою позицию. Он пошёл навстречу, сказал, что готов начать 22 декабря, даже если ему и придётся изменить свой распорядок. Джеймс не рад короткому межсезонью, однако так лучше для бизнеса. Просто Леброн должен НБА денег. Он должен им денег. Как бы безумно это ни звучало. Около 12 парней из его агентства Klutch Sports имеют долговую расписку, поскольку уже начали получать зарплату за следующий сезон», – приводит слова Уиндхорста Real GM.