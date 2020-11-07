Пол Джордж женится на популярной инстаграм-модели и бывшей стриптизёрше
Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж сделал предложение своей давней подруге инстаграм-модели Даниэле Раджич, которая согласилась стать его женой. Об этом Джордж написал в «сториз» своей страницы в «Инстаграме».
Джордж и Раджич, имеющая сербские корни, растят двух общих детей. Пара впервые встретилась летом 2013 года, когда Даниэла работала танцовщицей в стрип-клубах.
Фото доступно в «инстаграме» Пола Джорджа.
За 7 лет Джордж и Раджич несколько раз сходились и расходились. В 2014 году Раджич подавала в суд на Джорджа во время первой беременности. Девушка заявляла, что баскетболист предлагал ей миллион долларов за аборт.
В сезоне-2019/2020 «Клипперс» вылетели во втором раунде плей-офф НБА в серии с «Денвер Наггетс» (3-4).
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