Главный тренер «Панатинаикоса» прокомментировал поражение от ЦСКА

Главный тренер «Панатинаикоса» Георгиос Воворас поделился мнением после матча регулярного чемпионата Евролиги с ЦСКА (83:89).



«В этой игре мы показали большое старание против очень качественной и габаритной команды. ЦСКА контролировал подбор. В конечном счёте этот аспект предопределил исход встречи. Но мы боролись до последнего. В первой половине ЦСКА здорово попадал трёхочковые броски. После перерыва они прибавили при борьбе на щитах. Здорово, что нам удавалось вернуться в игру после большого отставания, это кое-что говорит о нас как о команде. Но надо стать стабильнее на протяжении всей игры. При счёте 52:53 был поворотный момент. Мы почти догнали соперника, но ЦСКА взял подборы на нашем щите и снова оторвался. В третий раз ликвидировать отставание было очень сложно. Независимо от хода игры мы хотим иметь особенную ДНК. Наш характер должен стать решающим. Нужно бороться за каждое владение», – цитирует Вовораса официальный сайт «Панатинаикоса».