Самый прогрессирующий игрок НБА получит огромный контракт
Самый прогрессирующий игрок НБА форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Брэндон Ингрэм получит огромный контракт с клубом в ближайшее время, сообщает инсайдер The Athletic Уилл Гиллори.
«Что касается Брэндона Ингрэма, то в течение всего года слышал, что предоставление ему громадного контракта было лишь вопросом времени. Думаю, «Пеликанс» очень довольны его подходом к работе в этой команде и ростом, который он показал в прошлом сезоне. Шутер, парень, который готов взять на себя ответственность и стать лучшим скорером. Ингрэм несёт очень большую нагрузку в каждом матче. Думаю, команде нравится, как он сочетается с Зайоном Уильямсоном. Так что, думаю, он получит огромный контракт. «Пеликанс» очень быстро об этом позаботятся», — заявил Гиллори.
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