«Здесь даже спорить нечего». Эксперт назвал главного кандидата на свержение «Лейкерс»

Известный эксперт Стивен Эй Смит поделился мыслями, у какой команды в следующем сезоне НБА самые предпочтительные шансы отобрать титул чемпионов у «Лос-Анджелес Лейкерс». По его словам, вызов команде Фрэнка Вогеля бросит «Голден Стэйт Уорриорз».

«У кого лучшие шансы отобрать титул у „Лейкерс“? Здесь даже нечего спорить. Это „Голден Стэйт Уорриорз“. Причина проста, и ничего не нужно усложнять. У них лучшие шутеры. У них лучшие шутеры, подобных которым не было ни в одной из команд. Никто не может бросать так, как это делают Клэй Томпсон и Стефен Карри», — сказал Стивен Эй Смит на видео, размещённом на его странице в «Твиттере».

Напомним, Стефен Карри пропустил почти весь минувший сезон НБА, Клэй Томпсон вовсе не появлялся на паркете в сезоне-2019/2020.