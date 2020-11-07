«Автодор» в гостях обыграл «Цмоки-Минск»

В Минске завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором «Цмоки-Минск» принимал «Автодор». Хозяева уверенно начали встречу. После первой четверти они вели с преимуществом в 6 очков — 24:18, а к большому перерыву немного нарастили отрыв — 41:34. Но во второй половине команда из Саратова прибавила.

Уже к концу третьей четверти «Цмоки-Минск» лидировал с минимальным преимуществом — 56:55. В заключительном игровом отрезке «Автодор» совершил решающий рывок и победил с крупным счётом — 86:69.

Самым результативным в составе победителей стал Желько Сакич, оформивший дабл-дабл из 16 очков и 12 подборов. 16 баллов на счету Антона Квитковских. У «Цмоки-Минск» 16 баллов на счету Роберта Лоури и Криса Клайберна.