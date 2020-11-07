«Голден Стэйт» нацелился выменять 7-кратного участника Матча звёзд НБА за драфт-пик

«Голден Стэйт Уорриорз» нацелены выменять тяжёлого форварда «Сан-Антонио Спёрс» Ламаркуса Олдриджа за второй пик драфта НБА 2020 года, сообщил инсайдер ESPN Зак Лоу на своём подкасте.

«Один из сотрудников лиги написал мне сегодня: „Есть много шумихи по поводу обмена второго номера драфтаф “Уорриорз» на Ламаркуса Олдриджа и 11-й пик «Спёрс». Я ответил: «Это безумие. „Голден Стэйт“ не следует этого делать. Нельзя обменять второй пик на Ламаркуса Олдриджа», — заявил Лоу.

7-кратный участник Матча звёзд НБА Олдридж заработает $ 24 млн в следующем сезоне. «Голден Стэйт» понадобится включить в сделку Эндрю Уиггинса, чтобы обмен можно было провести с финансовой точки зрения. 35-летний Олдридж миновал пик карьеры, но «Уорриорз» интересен его истекающий через год контракт, чтобы избежать выплаты крупной суммы налога на роскошь в будущем.