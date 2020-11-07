Яннис Адетокунбо рассказал, как экс-игрок Евролиги заставил его плакать

Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо рассказал, как в юности расплакался из-за поражения в игре один на один с бывшим игроком «Панатинаикоса» Никосом Паппасом.



«Однажды я получил плохой опыт на паркете. Он был действительно хорошим парнем. Его имя — Никос Паппас. Мне было 15, а ему 19. Перед моими друзьями он предложил мне сыграть с ним один на один и заявил, что я не смогу забить ни одного мяча в корзину.



Я ответил: „Нет, этого не произойдёт. И он обыграл меня со счётом примерно 33:0. Я заплакал и ушел с поля. После этого дня у меня сформировался менталитет, я решил, что больше никогда не проиграю“, — приводит слова Адетокунбо Parlon Basket.



25-летний Адетокунбо два сезона подряд признавался самым ценным игроком (MVP) НБА. В прошлом сезоне Яннис провёл 63 матча в регулярном чемпионате, набирая в среднем по 29,5 очка, 13,6 подбора, 5,6 передачи, 1,0 блокшота и 1,0 перехвата. За 9 матчей плей-офф средние показатели Адетокунбо составили 26,7 очка, 13,8 подбора, 5,7 передачи, 0,9 блокшота и 0,7 перехвата.

