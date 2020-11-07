«Ты уволен!» Леброн Джеймс — Трампу после победы Байдена на выборах президента США

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс отреагировал на новости о победе Джо Байдена на президентских выборах в США.
Леброн опубликовал на своей странице в «Твиттере» изображение с Дональдом Трампом и надписью «Ты уволен!». Кроме того, Леброн опубликовал отредактированную картинку, на которой Джо Байден блокирует бросок Трампа. Джеймс отметил волю к победе Байдена и всех сторонников Демократической партии.
Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джозеф Байден стал 46-м президентом США, сообщили крупные СМИ — CNN, NBC и Associated Press. Байден выиграл в штате Пенсильвания, получив дополнительные 20 голосов выборщиков. По данным CNN, у Байдена теперь 273 голоса выборщиков, у Трампа — 213. Для победы на президентских выборах необходимо получить 270 голосов.
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