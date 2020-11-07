«Голден Стэйт» определил будущую звезду НБА, которую выберет на драфте

Команда НБА «Голден Стэйт Уорриорз» считает приоритетным выбор Энтони Эдвардса на драфте-2020, сообщает San Francisco Chronicle. По информации источника, клуб изучил опыт Эдвардса в школьной и студенческой лигах и увидел в игроке потенциальную звезду. Как говорит источник в клубе, Эдвардс сможет в будущем стать лицом организации.

Драфт НБА запланирован на 18 ноября. В этом году из-за пандемии коронавируса привычный срок сдвинулся. Претендентами на первый пик считаются проспекты NCAA Энтони Эдвардс и Джеймс Уайзмен, а также разыгрывающий австралийского клуба «Илливара Хоукс» Ламело Болл. Под лотерейными пиками ожидается выбор европейских баскетболистов — израильтянина Дени Авдия («Маккаби»), а также французов Киллиана Хэйса («Ульм») и Тео Маледона (АСВЕЛ).



Под первым пиком будет выбирать «Миннесота Тимбервулвз». Дальнейший порядок выбора в первом раунде такой: «Голден Стэйт Уорриорз», «Шарлотт Хорнетс», «Чикаго Буллз», «Кливленд Кавальерс», «Атланта Хоукс», «Детройт Пистонс», «Нью-Йорк Никс», «Вашингтон Уизардс», «Финикс Санз», «Сан-Антонио Спёрс», «Сакраменто Кингз», «Нью-Орлеан Пеликанс», «Бостон Селтикс», «Орландо Мэджик», «Портленд Трэйл Блэйзерс», «Миннесота Тимбервулвз», «Даллас Маверикс», «Бруклин Нетс», «Майами Хит», «Филадельфия Севенти Сиксерс», «Денвер Наггетс», «Юта Джаз», «Милуоки Бакс», «Оклахома-Сити Тандер», «Бостон Селтикс», «Нью-Йорк Никс», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Торонто Рэпторс», «Бостон Селтикс» (Повторение клубов связано с прошлыми обменами).