«Беру текилу и вино тоже». Леброн намерен отмечать титул в Белом доме после победы Байдена

Тяжёлый форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин после новостей об избрании Джо Байдена на пост президента США поздравил лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.
Грин написал, что теперь «Лейкерс» смогут посетить Белый дом и отметить там завоевание титула чемпиона НБА сезона-2019/2020.
«Йоу, Король Джеймс, теперь вы все сможете пойти в Белый дом и вместе отпраздновать титул», – написал Грин на своей странице в «Твиттере».
«Да, мы возвращаемся! Беру с собой мою текилу и вино тоже», – ответил Джеймс.
Приём чемпионов НБА в Белом доме является традиционным мероприятием, однако в 2018 году Дональд Трамп решил не приглашать обладателей титула из-за негативного отношения к президенту лидера «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри и других звёзд лиги.
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