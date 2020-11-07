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«Беру текилу и вино тоже». Леброн намерен отмечать титул в Белом доме после победы Байдена

«Беру текилу и вино тоже». Леброн намерен отмечать титул в Белом доме после победы Байдена
Баскетбол / НБА 0

Тяжёлый форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин после новостей об избрании Джо Байдена на пост президента США поздравил лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.

Грин написал, что теперь «Лейкерс» смогут посетить Белый дом и отметить там завоевание титула чемпиона НБА сезона-2019/2020.

«Йоу, Король Джеймс, теперь вы все сможете пойти в Белый дом и вместе отпраздновать титул», – написал Грин на своей странице в «Твиттере».

«Да, мы возвращаемся! Беру с собой мою текилу и вино тоже», – ответил Джеймс.

Приём чемпионов НБА в Белом доме является традиционным мероприятием, однако в 2018 году Дональд Трамп решил не приглашать обладателей титула из-за негативного отношения к президенту лидера «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри и других звёзд лиги.

«Ты уволен!» Леброн Джеймс — Трампу после победы Байдена на выборах президента США
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