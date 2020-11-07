«Нью-Йорк» принял решение по Кармело Энтони
«Нью-Йорк Никс» всерьёз заинтересован в подписании свободного агента форварда Кармело Энтони в это межсезонье, сообщает New York Post.
«Нью-Йорк» в любом случае сделает Энтони предложение после начала работы рынка свободных агентов. Ожидается, что рынок откроется через некоторое время после драфта, который состоится 18 ноября.
Ранее сообщалось, что Энтони согласился перейти в «Нью-Йорк», если клубу удастся выменять разыгрывающего «Оклахома-Сити Тандер» Криса Пола. Энтони и Пол являются близкими друзьями, а также были клиентами нынешнего президента «Никс» Леона Роуза. Энтони в прошлом сезоне выступал за «Портленд Трэйл Блэйзерс». Сейчас игрок находится в Нью-Йорке, где проходит индивидуальные тренировки для подготовки к новому сезону.
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