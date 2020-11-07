Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

«Нью-Йорк» принял решение по Кармело Энтони

«Нью-Йорк» принял решение по Кармело Энтони
Баскетбол / НБА 0

«Нью-Йорк Никс» всерьёз заинтересован в подписании свободного агента форварда Кармело Энтони в это межсезонье, сообщает New York Post.

«Нью-Йорк» в любом случае сделает Энтони предложение после начала работы рынка свободных агентов. Ожидается, что рынок откроется через некоторое время после драфта, который состоится 18 ноября.

Ранее сообщалось, что Энтони согласился перейти в «Нью-Йорк», если клубу удастся выменять разыгрывающего «Оклахома-Сити Тандер» Криса Пола. Энтони и Пол являются близкими друзьями, а также были клиентами нынешнего президента «Никс» Леона Роуза. Энтони в прошлом сезоне выступал за «Портленд Трэйл Блэйзерс». Сейчас игрок находится в Нью-Йорке, где проходит индивидуальные тренировки для подготовки к новому сезону.

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020