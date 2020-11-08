Экс-игрок НБА Холлинз: европейский баскетбол не для меня

Бывший игрок НБА Райан Холлинз, ныне работающий экспертом на телевидении, поделился воспоминаниями о периоде игре в Европе и рассказал, что именно это время натолкнуло его на мысль начать работать на телевидении. В конце карьеры Холлинз выступал за испанскую «Гран-Канарию» и итальянский «Ауксилиум Торино».

«После моего последнего сезона в НБА я переехал в Европу. Отыграв за океаном год, я подумал: «Чувак, этот иностранный баскетбол не для тебя. Лучше бы ты научился работать на телевидении».



Я выбрал этот путь, но мне пришлось очень много работать, потому что говорить на ТВ, на радио, комментировать игры – это всё было для меня чем-то чужим.



Я провел 10 лет в НБА компанейским человеком. В команде тебе обычно говорят: «Не наговори лишнего, это создаст тебе проблемы в медиа. Так что мне пришлось меняться, менять свою манеру поведения и общения", — приводит слова Холлинза Basketball News.