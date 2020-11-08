Мэджик Джонсон эмоционально отреагировал на итог президентских выборов в США

Легенда НБА Мэджик Джонсон остался доволен избранием демократа Джо Байдена на пост президента США и поражением его соперника республиканца Дональда Трампа.

«Отправляю поздравления избранному президенту Джо Байдену и избранному вице-президенту Камале Харрис. Они провели честную и открытую кампанию. Я знаю, что они будут управлять этой страной с таким же уважением, честностью и порядочностью. Избранный президент Байден исцелит и объединит эту страну как единый народ. Как сказал Байден, «нет ни синего, ни красного, а есть американцы». Боже, храни Америку! Моя жена Куки и я так рады избранию вице-президента Камалы Харрис. Мы были её главными сторонниками на протяжении всей политической карьеры, организовывали мероприятия по сбору средств и приветствовали её в нашем доме. Избранный вице-президент Харрис ещё не достигла вершины своей карьеры в политике. Она является фантастическим примером для многих молодых женщин и меньшинств по всей стране и во всём мире! Сегодня завершился мой триумф: победа „Лейкерс“ в НБА, „Доджерс“ в МЛБ, а теперь Байдена и Харрис на выборах! Это были фантастические 30 дней!» — написал Джонсон на своей странице в «Твиттере».