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«Нью-Йорк» выставил на обмен всю команду, кроме двух игроков

«Нью-Йорк» выставил на обмен всю команду, кроме двух игроков
Баскетбол / НБА 0

Только два игрока команды НБА «Нью-Йорк Никс» оказались недоступны для обмена в нынешнее межсезонье, сообщает ESPN. По информации источника, команда из Нью-Йорка полна решимости обновить состав. Из состава «Никс» в команде точно останутся лишь два баскетболиста — Митчелл Робинсон и Эр Джей Барретт.

Ранее сообщалось, что новый главный тренер команды Том Тибодо планирует серьёзно перестроить команду.

В сферу интересов «Никс» входят разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер» Крис Пол, а также атакующий защитник «Индиана Пэйсерс» Виктор Оладипо. Оладипо является приоритетной целью.

Кроме того, «Нью-Йорк Никс» всерьёз заинтересован в подписании свободного агента форварда Кармело Энтони в это межсезонье.

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