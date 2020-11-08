«Нью-Йорк» выставил на обмен всю команду, кроме двух игроков

Только два игрока команды НБА «Нью-Йорк Никс» оказались недоступны для обмена в нынешнее межсезонье, сообщает ESPN. По информации источника, команда из Нью-Йорка полна решимости обновить состав. Из состава «Никс» в команде точно останутся лишь два баскетболиста — Митчелл Робинсон и Эр Джей Барретт.



Ранее сообщалось, что новый главный тренер команды Том Тибодо планирует серьёзно перестроить команду.



В сферу интересов «Никс» входят разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер» Крис Пол, а также атакующий защитник «Индиана Пэйсерс» Виктор Оладипо. Оладипо является приоритетной целью.



Кроме того, «Нью-Йорк Никс» всерьёз заинтересован в подписании свободного агента форварда Кармело Энтони в это межсезонье.