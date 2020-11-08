Чемпион НБА: Леброн Джеймс не отсюда, он из Ваканды
Бывший чемпион НБА Кендрик Перкинс поделился мнением о лидере «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброне Джеймсе.
«Этот человек устроен не так, как все. Он не отсюда, он из Ваканды. Он устроен иначе. Он тратит $ 2 млн в год на своё тело. Он работает над своим телом сутками, он полностью посвящает себя этому. Вот каков Леброн Джеймс.
Он готов быть лидером. Но у него есть Энтони Дэвис, поэтому ему не нужно нести на себе весь этот груз. У него есть кто-то, на кого он может опереться.
Леброн знал, во что он ввязывался, когда соглашался на игры в „пузыре“. Когда игроки соглашались на сезон в „баббле“, они знали, что следующий сезон стартует максимально скоро. Все знали об этом», — приводит слова Кендрика Перкинса Essentially Sport.
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