«Бруклин» выбрал третью звезду для образования «Большого трио» с Дюрантом и Ирвингом
Защитник Виктор Оладипо может продолжить карьеру в «Бруклин Нетс», сообщает ESPN. По информации источника, руководство «Нетс» хочет создать сильное трио игроков и рассматривает Оладипо в качестве игрока этой тройки наряду с Кевином Дюрантом и Кайри Ирвингом.
Оладипо не смог договориться с «Индианой Пэйсерс» о продлении контракта до начала сезона-2019/2020.
Оладипо пропустил большую часть минувшего сезона из-за повреждения колена. В регулярном чемпионате НБА принял участие в 19 матчах, набирая 14,5 очка и собирая 3,9 подбора. В плей-офф провёл 4 матча, собирая коллекцию из 17,8 очка, 3,3 подбора и 2,5 передачи.
«Индиана» вылетела из плей-офф в четвертьфинале, уступив в серии с «Майами Хит» со счётом 0-4.
- 8 ноября 2020
-
12:44
-
11:58
-
11:00
-
09:44
-
09:09
-
09:00
-
08:53
-
08:47
-
08:03
-
01:00
- 7 ноября 2020
-
23:55
-
22:30
-
22:04
-
21:44
-
20:58
-
20:28
-
20:00
-
18:40
-
16:39
-
16:25
-
14:53
-
13:42
-
12:26
-
11:49
-
10:57
-
09:45
-
09:15
-
08:38
-
08:33
-
08:20
-
04:19
-
02:44
-
01:49
-
01:41
-
01:12
Партнерский контент