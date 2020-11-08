«Бруклин» выбрал третью звезду для образования «Большого трио» с Дюрантом и Ирвингом

Защитник Виктор Оладипо может продолжить карьеру в «Бруклин Нетс», сообщает ESPN. По информации источника, руководство «Нетс» хочет создать сильное трио игроков и рассматривает Оладипо в качестве игрока этой тройки наряду с Кевином Дюрантом и Кайри Ирвингом.



Оладипо не смог договориться с «Индианой Пэйсерс» о продлении контракта до начала сезона-2019/2020.



Оладипо пропустил большую часть минувшего сезона из-за повреждения колена. В регулярном чемпионате НБА принял участие в 19 матчах, набирая 14,5 очка и собирая 3,9 подбора. В плей-офф провёл 4 матча, собирая коллекцию из 17,8 очка, 3,3 подбора и 2,5 передачи.



«Индиана» вылетела из плей-офф в четвертьфинале, уступив в серии с «Майами Хит» со счётом 0-4.