«Заткнись, лол». Кайл Кузма жёстко прошёлся по женщине — пресс-секретарю Трампа

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Кайл Кузма жёстко раскритиковал пресс-секретаря Белого дома Кейли Макинэни после её публикации в «Твиттере» информации о возможных фальсификациях результатов президентских выборов в штате Мичиган.
«Заткнись, лол. Как насчет того, чтобы обратиться к группам военных по всей стране, которые во время охраны участков по всей стране были с полуавтоматическими винтовками и другим оружием? Прими реальность», — написал в своём «твиттере» Кайл Кузма.
Кандидат на пост президента США от демократической партии Джо Байден стал 46-м президентом США. Байден выиграл в штате Пенсильвания, получив дополнительные 20 голосов выборщиков. У Байдена 290 голосов выборщиков.
В минувшем сезоне НБА Кузма получал минимальное за годы карьеры в НБА игровое время, а его статистические показатели были худшими. Вместе с тем Кайл впервые стал чемпионом лиги.
В регулярном чемпионате Кузма принял участие в 61 матче, набирая 12,8 очка и собирая 4,5 подбора. В плей-офф принял участие в 21 встрече, набирая в них 10,0 очка и собирая 3,1 подбора.
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