Чемпион НБА в составе «Лейкерс» мог оказаться в Польше вместо выступления в лиге

Чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Алекс Карузо признался, что едва не упустил шанс построить карьеру в НБА. По словам баскетболиста, после того как он не был выбран на драфте, он мог оказаться в чемпионате Польши или Германии.
«После того как меня не выбрали на драфте, я провёл матчи в Летней лиге в составе „Филадельфии“. На позиции разыгрывающих у них были Бен Симмонс и Ти Джей Макконелл, так что играл я не так много и при этом не очень хорошо. После общался с агентом и пытался понять, что меня ждёт дальше. Испытывал разочарование, полагая, что мне придётся отправиться в Европу. Думал, что буду выступать в Польше или Германии. Вообще-то, уже общался с канадским тренером одной из немецких команд», — рассказал Карузо в подкасте Джей Джей Редика.
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