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Легенда «Реала» установил ужасный антирекорд

Легенда «Реала» установил ужасный антирекорд
Баскетбол / Евролига 0

Легендарный защитник мадридского «Реала» Серхио Льюль провёл одну из худших игр за годы карьеры. В матче чемпионата Испании с «Фуэнлабрадой» баскетболист сделал только 2 подбора, при этом совершил 2 потери и 4 фола. Серхио реализовал лишь 1 из 11 бросков с игры. Льюль не реализовал ни одного из шести бросков с дальней дистанции.

Рейтинг эффективность Льюля составил "-12", что стало худшим показателем Серхио за годы карьеры, сообщает издание Mundo Deportivo.

Невзирая на такое выступление Льюля, «Реал» одержал уверенную победу — 79:68. Напомним, в межсезонье руководство клуба сократило Льюлю зарплату. Долгие годы он был одним из лидеров команды, но после тяжёлой травмы не может вернуть былые кондиции.

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