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«Это вообще нормально?» Леброн Джеймс — о резонансе с безумием футбольных фанатов в США

«Это вообще нормально?» Леброн Джеймс — о резонансе с безумием футбольных фанатов в США
Баскетбол / НБА 0

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс отреагировал на происшествие в футбольном матче студенческой лиги NCAA между «Нотр-Дамом» и «Клемсоном», который состоялся 7 ноября.

«Нотр-Дам» добыл домашнюю победу 47:40 в овертайме, что вызвало эмоциональную реакцию болельщиков, заполнивших игровое поле для празднования. Инцидент спровоцировал широкий резонанс в США, где по-прежнему действуют ограничения из-за пандемии коронавируса.

«Это вообще нормально, когда болельщики штурмуют игровое поле по окончании матча? Но не нормально при этом проводить матчи с болельщиками? Меня это смущает», – написал Леброн на своей странице в «Твиттере».

НБА планирует заполнить арены на 25-50% от общей вместимости на старте сезона-2020/2021, но одобрение властей на это пока не получила.

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