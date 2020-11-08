«Это вообще нормально?» Леброн Джеймс — о резонансе с безумием футбольных фанатов в США

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс отреагировал на происшествие в футбольном матче студенческой лиги NCAA между «Нотр-Дамом» и «Клемсоном», который состоялся 7 ноября.



«Нотр-Дам» добыл домашнюю победу 47:40 в овертайме, что вызвало эмоциональную реакцию болельщиков, заполнивших игровое поле для празднования. Инцидент спровоцировал широкий резонанс в США, где по-прежнему действуют ограничения из-за пандемии коронавируса.



«Это вообще нормально, когда болельщики штурмуют игровое поле по окончании матча? Но не нормально при этом проводить матчи с болельщиками? Меня это смущает», – написал Леброн на своей странице в «Твиттере».



НБА планирует заполнить арены на 25-50% от общей вместимости на старте сезона-2020/2021, но одобрение властей на это пока не получила.