Член Зала славы вынес вердикт по игроку «Голден Стэйт» с балластным контрактом

Член Зала славы Эдди Джонсон высказался о перспективах защитника «Голден Стэйт Уорриорз», первого номера драфта 2014 года Эндрю Уиггинса, который проведёт первый полноценный сезон в составе калифорнийской команды. По мнению Джонсона, в «Уорриорз» Уиггинс имеет шансы по-настоящему раскрыться.

«Люди хотят подвергать критике Уиггинса, но тут нужно кое-что понять. Он был не в лучшем положении в „Миннесоте“. Повлияла история с Батлером, кроме того, он был выменян в „Тимбервулвз“ на Кевина Лава, которого очень любили. Эндрю не агрессивный игрок. Но теперь он будет среди баскетболистов, которые научат его играть.

Они поставят его в выгодное положение. Никто не будет бросать Карри, никто не будет бросать Томпсона, он будет открыт", — приводит слова Джонсона Essentialy Sports.