«Зенит» разгромно выиграл в Польше и сохранил за собой первое место в турнирной таблице

В Польше завершился очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором местная «Зелёна-Гура» принимала «Зенит».
Команда из Санкт-Петербурга с ходу завладела инициативой и после первой четверти лидировала с преимуществом в 9 очков — 23:14. К большому перерыву отрыв российской команды вырос до 15 очков — 53:38. Во второй половине «Зенит» немного сбавил обороты, но всё равно контролировал происходящее на паркете. В итоге коллектив из Санкт-Петербурга одержал победу с крупным счётом 94:74.
Самым результативным в составе победителей стал Артурас Гудайтис, набравший 20 очков и собравший 5 подборов. У польской команды отметился Джоффри Гросселл, собравший коллекцию из 23 очков и 8 подборов.
«Зенит» одержал шестую победу в шести матчах Единой лиги и остался на первом месте в турнирной таблице.
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