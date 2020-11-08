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«Зенит» разгромно выиграл в Польше и сохранил за собой первое место в турнирной таблице

«Зенит» разгромно выиграл в Польше и сохранил за собой первое место в турнирной таблице
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

В Польше завершился очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором местная «Зелёна-Гура» принимала «Зенит».

Команда из Санкт-Петербурга с ходу завладела инициативой и после первой четверти лидировала с преимуществом в 9 очков — 23:14. К большому перерыву отрыв российской команды вырос до 15 очков — 53:38. Во второй половине «Зенит» немного сбавил обороты, но всё равно контролировал происходящее на паркете. В итоге коллектив из Санкт-Петербурга одержал победу с крупным счётом 94:74.

Самым результативным в составе победителей стал Артурас Гудайтис, набравший 20 очков и собравший 5 подборов. У польской команды отметился Джоффри Гросселл, собравший коллекцию из 23 очков и 8 подборов.

«Зенит» одержал шестую победу в шести матчах Единой лиги и остался на первом месте в турнирной таблице.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
08 ноября 2020, воскресенье. 21:00 МСК
Зелёна-Гура
Зелёна-Гура, Польша
Окончен
74 : 94
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Зелёна-Гура: Гросселл - 23, Ричард - 13, Берзиньш - 12, Лундберг - 10, Уильямс - 7, Понитка - 5, Пут - 4, Кошарек, Порада, Рейнольдс, Трачик
Зенит: Гудайтис - 20, Бэрон - 14, Понитка - 10, Томас - 10, Пойтресс - 9, Зубков - 8, Пангос - 8, Вольхин - 5, Хвостов - 5, Трушкин - 3, Фридзон - 2, Захаров
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