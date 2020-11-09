«Лейкерс» наметили именитую цель на рынке свободных агентов

Руководство «Лос-Анджелес Лейкерс» рассматривает возможность усилить состав тяжёлым форвардом Сержем Ибакой из «Торонто Рэпторс», сообщает Bleacher Report.
Ибака выходит на рынок свободных после двух сезонов в составе «Торонто». «Лос-Анджелес Лейкерс» в межсезонье-2020 располагает исключениями на 9,8 и 4 миллиона долларов.
Ранее сообщалось, что интерес к игроку также проявляют в «Лос-Анджелес Клипперс».
Напомним, в шестом матче серии «Лейкерс» обыграли «Майами» со счётом 106:93 и стали чемпионами сезона-2019/2020.
Благодаря этой победе калифорнийский клуб сравнялся с рекордсменом НБА – «Бостон Селтикс», теперь у обоих по 17 титулов. Последний раз «Лейкерс» становились чемпионами в 2010 году.
Ибака был выбран на драфте НБА 2008 года командой «Сиэтл Суперсоникс» под общим 24-м номером.
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