В «Голден Стэйт» узнали, кого выберут под первым номером драфта НБА

Ответственные за селекцию люди в «Голден Стэйт Уорриорз» убеждены, что центровой Джеймс Уайзмен будет выбран первым на драфте НБА 2020 года «Миннесотой Тимбервулвз». Об это сообщает инсайдер Джонатан Вассерман в своей колонке на Bleacher Report.
Отмечается, что «Миннесота» возьмёт Уайзмена под стартовым пиком – для себя или для обмена в другой клуб. Также источники сообщают, что «Шарлотт Хорнетс», у которых будет 3-й пик, также хотят заполучить Джеймса.
Тактика «Миннесоты» может заключаться в получении лучшего варианта обмена от «Хорнетс». «Тимбервулвз», вероятно, не сильно заинтересованы в центровом, так как обладают звёздным Карлом-Энтони Таунсом на этой позиции.
Напомним, претендентами на выбор первым пиком считаются проспекты NCAA Энтони Эдвардс и Джеймс Уайзмен, а также разыгрывающий австралийского клуба «Илливара Хоукс» Ламело Болл. Под лотерейными пиками ожидается выбор европейских баскетболистов израильтянина Дени Авдия («Маккаби»), а также французов Киллиана Хэйса («Ульм») и Тео Маледона (АСВЕЛ).
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