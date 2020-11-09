Святослав Михайлюк рассказал о лучшем игроке, с которым когда-либо выступал

Украинский атакующий защитник «Детройт Пистонс» Святослав Михайлюк назвал Леброна Джеймса лучшим игроком, с которым он когда-либо выступал вместе.
«В прошлом году я выступал в «Лос-Анджелес Лейкерс», был частью команды во главе с Леброном. Это очень здорово. Я смог понять, насколько он хорош, какой он есть на самом деле. Знаете, я наблюдал за ним раньше, ещё до поступления в колледж. Я смотрел на его величие, на то, как он хорош и сколько он ещё может сделать. В своём возрасте он показывает действительно очень высокую продуктивность. Этот человек – машина.
Этот парень пытается научить всех каждый день. Леброн пытается максимально обучить своих товарищей по команде. Я знаю, что он много изучает соперников. В течение сезона не видел момента, чтобы Леброн не учился.
Джеймс пытается найти способ выиграть, каждый день смотрит видео матчей. Джеймс и Рэджон Рондо помешаны на этом. Они смотрят видео до и после каждой тренировки. У меня была возможность просто находиться рядом с этими парнями, смотреть, что они делают, чтобы подготовить себя к матчам.
Они помогают своим товарищам по команде. Очень сильно помогают парням, которые пришли из колледжа», – сказал Михайлюк в интервью YouTube-каналу Fubo Sports.
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