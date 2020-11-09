Чемпион НБА назвал двух звёзд, которых «Бостону» придётся отдать за Макколлума

Чемпион НБА в составе «Кливленд Кавальерс» Ченнинг Фрай поделился мнением, каких двух игроков нужно будет отдать «Бостон Селтикс», если клуб захочет обменить атакующего защитника Си Джей Макколлума из «Портленд Трэйл Блэйзерс».

«Вам придётся отдать за него Джейлена Брауна и Маркуса Смарта», – приводит слова Фрая Fadeaway World.

В сезоне-2019/2020 Макколлум набирал 22,0 очка, 4,4 передачи и 4,2 подбора, реализуя 45,1% с игры.



Ранее «Портленд» отказался выменивать тяжёлого форварда «Орландо Мэджик» Аарона Гордона, несмотря на необходимость усиления этой позиции, «Трэйл Блэйзерс» категорически не устроил вариант сделки, при котором им необходимо было расстаться именно с Макколлумом.

Ранее стало известно, что лёгкий форвард «Бостон Селтикс» Гордон Хэйворд собирается отказаться от контракта на сезон-2020/2021.