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Леброн Джеймс жёстко высмеял проигравшего выборы Дональда Трампа

Леброн Джеймс жёстко высмеял проигравшего выборы Дональда Трампа
Баскетбол / НБА 0

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс решил высмеять проигравшего президентские выборы республиканца Дональда Трампа. Джеймс и многие игроки НБА на выборах поддерживали демократа Джо Байдена.

Фото: https://www.instagram.com/kingjames/

«Лузер», — написал в издевательской манере Джеймс в «сториз» своей страницы в «Инстаграме».

3 ноября в США состоялись президентские выборы. Байден получил голоса 270 выборщиков, которых было достаточно для победы над действующим президентом, республиканцем Дональдом Трампом в борьбе за пост главы государства. Байден уже объявил о своей победе на выборах. Трамп не признал поражение и подтвердил намерение обращаться в судебные органы, поскольку считает, что в ходе выборов имели место многочисленные нарушения.

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