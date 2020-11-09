Пол Джордж выступал в «Оклахоме» на особом условии

Форвард Пол Джордж во время выступлений в «Оклахома-Сити Тандер» находился в команде на «особых» условиях, сообщает NBA Central. Сообщается, что игрок договорился с руководством клуба при продлении контракта, что он может покинуть состав в любое время, если захочет.
Напомним, Джордж был обменян в «Лос-Анджелес Клипперс» из «Оклахома-Сити Тандер» перед сезоном-2019/2020. «Тандер» взамен Пола Джорджа получили Шэя Гилджес-Александера, Данило Галлинари, выборы в 1-м раунде драфта 2022, 2024 и 2026 годов, два пика 1-го раунда драфта «Майами» 2021 и 2023 годов.
Напомним, «Лос-Анджелес Клипперс» вёл 3-1 в полуфинальной серии плей-офф Западной конференции НБА с «Денвер Наггетс». Но подопечные Дока Риверса сначала позволили соперникам сравнять счёт в противостоянии, а в решающем, седьмом матче серии и вовсе разгромно проиграли (89:104). Джордж в этой встрече набрал всего 10 очков.
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