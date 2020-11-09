Инсайдер назвал вероятный топ-3 драфта НБА-2020

Эксперт ESPN Джонатан Гивони назвал потенциальную первую тройку на драфте НБА 2020 года.
«Если какая-то неожиданная сделка не нарушит драфт, то Ламело Болл, Энтони Эдвардс и Джеймс Уайзман войдут в тройку лидеров, судя по беседам с несколькими руководителями команд, скаутами и агентами. Большинство фронт-офисов НБА предполагают, что Болл будет выбран под первым номером», — приводит слова Гивони ESPN.
Драфт НБА запланирован на 18 ноября. В этом году привычный срок сдвинулся из-за пандемии коронавируса. Помимо названной троицы под лотерейными пиками ожидается выбор европейских баскетболистов израильтянина Дени Авдия («Маккаби»), а также французов Киллиана Хэйса («Ульм») и Тео Маледона (АСВЕЛ).
Под первым пиком будет выбирать «Миннесота Тимбервулвз». Дальнейший порядок выбора в первом раунде такой: «Голден Стэйт Уорриорз», «Шарлотт Хорнетс», «Чикаго Буллз», «Кливленд Кавальерс», «Атланта Хоукс», «Детройт Пистонс», «Нью-Йорк Никс», «Вашингтон Уизардс», «Финикс Санз», «Сан-Антонио Спёрс», «Сакраменто Кингз», «Нью-Орлеан Пеликанс», «Бостон Селтикс», «Орландо Мэджик», «Портленд Трэйл Блэйзерс», «Миннесота Тимбервулвз», «Даллас Маверикс», «Бруклин Нетс», «Майами Хит», «Филадельфия Сиксерс», «Денвер Наггетс», «Юта Джаз», «Милуоки Бакс», «Оклахома-Сити Тандер», «Бостон Селтикс», «Нью-Йорк Никс», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Торонто Рэпторс», «Бостон Селтикс» (повторение клубов связано с прошлыми обменами).
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