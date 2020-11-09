«Химки» одержали победу над ЦСКА в Единой лиге ВТБ

В Химках в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ местные «Химки» принимали ЦСКА.



В первой четверти гостям паркета удалось захватить преимущество — на первый перерыв команды ушли при счёте 18:12 в пользу ЦСКА. Вторая четверть прошла в равной борьбе, и к большому перерыву преимущество ЦСКА в шесть очков сохранилось. В третьем игровом отрезке подмосковный клуб совершил рывок и сумел выйти вперёд с минимальным перевесом. Решающей в матче стала третья четверть матча, которая осталась за хозяевами паркета. Итоговый счёт — 86:78 в пользу «Химок».



Лучшим в составе победителей стал Грег Монро, оформивший дабл-дабл из 28 очков и 10 подборов. В составе ЦСКА 20 очков на свой счёт записал Майк Джеймс.