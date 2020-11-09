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«Химки» одержали победу над ЦСКА в Единой лиге ВТБ

«Химки» одержали победу над ЦСКА в Единой лиге ВТБ
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

В Химках в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ местные «Химки» принимали ЦСКА.

В первой четверти гостям паркета удалось захватить преимущество — на первый перерыв команды ушли при счёте 18:12 в пользу ЦСКА. Вторая четверть прошла в равной борьбе, и к большому перерыву преимущество ЦСКА в шесть очков сохранилось. В третьем игровом отрезке подмосковный клуб совершил рывок и сумел выйти вперёд с минимальным перевесом. Решающей в матче стала третья четверть матча, которая осталась за хозяевами паркета. Итоговый счёт — 86:78 в пользу «Химок».

Лучшим в составе победителей стал Грег Монро, оформивший дабл-дабл из 28 очков и 10 подборов. В составе ЦСКА 20 очков на свой счёт записал Майк Джеймс.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
09 ноября 2020, понедельник. 20:00 МСК
Химки
Химки, Россия
Окончен
86 : 78
ЦСКА
Москва, Россия
Химки: Монро - 28, Макколум - 16, Микки - 13, Зайцев - 9, Швед - 7, Йеребко - 6, Тимма - 4, Дайр. Бертанс - 3, Воронов, Вяльцев, Карасёв, Моня
ЦСКА: Джеймс - 20, Милутинов - 14, Шенгелия - 10, Клайберн - 9, Ухов - 8, Стрелниекс - 4, Хэкетт - 4, Антонов - 3, Боломбой - 3, Курбанов - 3, Лопатин, Хоменко
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