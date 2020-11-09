8 игроков «Милана» заразились коронавирусом
«Милан» приостановил тренировки из-за вспышки коронавируса, сообщил клуб на официальном сайте.
В воскресенье, 8 ноября, 8 неназванных игроков команды получили положительные результаты тестов на коронавирус. У всех заражённых баскетболистов болезнь проходит бессимптомно. Пока неясно, где именно могли заразиться игроки «Милана». Под угрозой срыва матч регулярного чемпионата Евролиги «Зенит» — «Милан» 11 ноября в Санкт-Петербурге.
В последнем матче Евролиги, 6 ноября, «Валенсия» дома обыграла «Милан» — 86:81 (24:18, 18:26, 24:17, 20:20). Сэм ван Россом (21 очко) и Клемен Препелич (14 очков) стали лучшими в составе победителей. В составе «Милана» 17 очков набрал Шавон Шилдс, Кайл Хайнс был близок к дабл-даблу (13 очков, 8 подборов).
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