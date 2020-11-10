Монро клал данки, Швед зависал на скамейке. Лучшие фото дерби на Ленинградке

Вчера, 9 ноября, в Химках в баскетбольном центре «Химки» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ местные «Химки» принимали ЦСКА. Подмосковный клуб взял верх со счётом 86:78.



В первой четверти гостям паркета удалось захватить преимущество — на первый перерыв команды ушли при счёте 18:12 в пользу ЦСКА. Вторая четверть прошла в равной борьбе, и к большому перерыву преимущество ЦСКА в шесть очков сохранилось. В третьем игровом отрезке подмосковный клуб совершил рывок и сумел выйти вперёд с минимальным перевесом. Решающей в матче стала третья четверть матча, которая осталась за хозяевами паркета.



Лучшим в составе победителей стал Грег Монро, оформивший дабл-дабл из 28 очков и 10 подборов. Лидер «Химок» Алексей Швед набрал только 7 очков, реализовав 2 броска с игры из 12. В составе ЦСКА 20 очков на свой счёт записал Майк Джеймс. ЦСКА потерпел второе поражение в 6 играх и занимает 4-е место в таблице Единой лиги, «Химки» одержали третью победу в 7 встречах и идут на 8-й позиции.

Лучшие кадры с матча «Химки» — ЦСКА — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.