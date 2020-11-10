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Джеймс Харден прервал молчание и сделал первый твит за полгода

Джеймс Харден прервал молчание и сделал первый твит за полгода
Баскетбол / НБА 0

Защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден впервые за долгое время опубликовал пост в своём «твиттере».

Игрок показал фото из тренировочного зала, добавив комментарий: «Это было сделано для меня, ты не можешь меня сравнивать, потому что я реалист».

Посмотреть запись можно в «твиттере» Джеймса Хардена.

Контракт Хардена с «Рокетс» действует ещё два года, а также включает опцию игрока на сезон-2022/2023.
«Хьюстон» завершил выступление в сезоне-2019/2020 проигрышем в серии второго раунда плей-офф Западной конференции в серии с «Лос-Анджелес Лейкерс». Главный тренер Майк Д'Антони после этого покинул команду. Ранее сообщалось, что «Филадельфия Сиксерс» проявляет интерес к обмену Хардена и попытается приобрести защитника у «Хьюстона».

Джеймс Харден недоволен происходящим в «Хьюстоне» и находится на грани обмена
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