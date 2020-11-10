Топ-проспект драфта провалился на глазах клубов НБА

Открытая транслируемая тренировка защитника Энтони Эдвардса разочаровала команды НБА, сообщает ESPN.

Эдвардс считается кандидатом на выбор под первым пиком на драфте-2020. Многие фронт-офисы были разочарованы, наблюдая за тренировкой игрока, что может негативно сказаться на его котировках. Наибольшие вопросы вызвали медлительность и нестабильность Энтони во время бросковой тренировки. В лиге опасаются, что Эдвардс не сможет реализовать имеющийся потенциал. Эдвардс ранее сравнивал себя с легендарным атакующим защитником «Майами Хит» Дуэйном Уэйдом, но не сумел убедить представителей клубов лиги в том, что в будущем способен играть на уровне суперзвезды НБА.



По мнению эксперта Джонатана Гивони, Эдвардс всё равно будет выбран в топ-3 драфта, который состоится 18 ноября.