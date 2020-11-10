Майкл Джордан высказался о возможности появления «нового Майкла Джордана»

Легенда НБА и клуба «Чикаго Буллз» 1990-х Майкл Джордан в вырезанной сцене фильма «Последний танец» порассуждал на тему того, что других игроков часто сравнивают с ним.



«Это несправедливо, но всегда существует стандарт измерения. Когда я пришёл в лигу, это был Джулиус Ирвинг. Это просто эталон для сравнения. Но другого Майкла Джордана никогда не будет. Никогда не будет другого Доктора Джея, Мэджика Джонсона, Ларри Бёрда. Будут Коби Брайант, Грант Хилл, Анферни Хардуэй. У этих ребят будут схожие черты, но вопрос в том, как они их будут проявлять, чтобы стать лучшими.

Независимо от того, что делает лига, с точки зрения продвижения, вы не можете обмануть потребителей, фанатов. Я имею в виду, что сама игра будет говорить, кто будет следующим величайшим», — приводит слова Джордана Clutch Points.