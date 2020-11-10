Гомельский: оба лидера ЦСКА провалили матч с «Химками». Худшую игру провёл Хэкетт

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский поделился мнением об игре московского ЦСКА в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Химками», в котором «армейцы» уступили — 78:86.
«В команде ЦСКА есть несколько игроков, которых называют лидерами. В первую очередь это Джеймс и Клайберн. Оба провалили матч с «Химками». Худшую игру в составе ЦСКА провёл Хэкетт. Думаю, что тренер Итудис не сумел перестроиться по ходу матча. Ещё первая половина показала, что всех троих можно использовать только в короткие отрезки. И замены Джеймса на Стрелниекса, Клайберна на Курбанова или Антонова, Хэкетта на Ухова могут работать.
Но главной ошибкой Итудиса в этом матче была неверная тактика игры в обороне. Свобода, которую получил Монро в трёхсекундной зоне, привела к тому, что у соперника появилась уверенность в том, что в каждой позиционной атаке можно сыграть через центр. В результате в конце матча у ЦСКА защита совершенно развалилась, а у «Химок» и трёхи полетели», — написал Гомельский на своём сайте.
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