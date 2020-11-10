Куртинайтис: когда летом ЦСКА подписал Милутинова, мы сделали контрход
Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис, комментируя победу в матче Единой лиги ВТБ с московским ЦСКА (86:78), отметил игру центрового Грега Монро.
«Когда летом «Зенит» подписал Артураса Гудайтиса, а ЦСКА – Николу Милутинова, мы сделали контрход. Мы искали человека, которого можно будет поставить против этих игроков. Здорово, что так сложилось всё, что спонсоры согласились и выделили деньги на Монро, это недешёвый игрок. Он играет здорово, это один из лучших в Европе баскетболистов по игре спиной. А может, и в Америке, всё-таки Шакил О'Нил уже закончил карьеру. Проблема только в том, что не всегда мы доводим мяч до Монро», — приводит слова Куртинайтиса «Р-Спорт».
Монро в матче с ЦСКА набрал 28 очков и сделал 10 подборов.
- 10 ноября 2020
-
12:03
-
11:42
-
11:20
-
11:11
-
10:56
-
10:20
-
09:30
-
09:22
-
09:05
-
08:59
-
08:55
-
08:37
-
04:01
-
03:11
-
01:17
-
00:51
-
00:00
- 9 ноября 2020
-
23:09
-
22:56
-
22:53
-
21:53
-
21:04
-
19:55
-
19:45
-
18:57
-
18:33
-
17:53
-
16:08
-
15:25
-
15:15
-
14:33
-
14:14
-
13:26
-
12:20
-
12:14
Партнерский контент