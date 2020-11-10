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Куртинайтис: когда летом ЦСКА подписал Милутинова, мы сделали контрход

Куртинайтис: когда летом ЦСКА подписал Милутинова, мы сделали контрход
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис, комментируя победу в матче Единой лиги ВТБ с московским ЦСКА (86:78), отметил игру центрового Грега Монро.

«Когда летом «Зенит» подписал Артураса Гудайтиса, а ЦСКА – Николу Милутинова, мы сделали контрход. Мы искали человека, которого можно будет поставить против этих игроков. Здорово, что так сложилось всё, что спонсоры согласились и выделили деньги на Монро, это недешёвый игрок. Он играет здорово, это один из лучших в Европе баскетболистов по игре спиной. А может, и в Америке, всё-таки Шакил О'Нил уже закончил карьеру. Проблема только в том, что не всегда мы доводим мяч до Монро», — приводит слова Куртинайтиса «Р-Спорт».

Монро в матче с ЦСКА набрал 28 очков и сделал 10 подборов.

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