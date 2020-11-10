Источник: не все игроки «Лейкерс» будут играть в первом месяце сезона

Журналист Бакстер Холмс из ESPN в своей колонке привёл мнения спортивных врачей, которые убеждены, что ряд игроков «Лос-Анджелес Лейкерс» пропустит первый месяц нового сезона из-за риска получения травм.
Новый сезон НБА стартует уже 22 декабря, а это означает, что у финалистов прошлого розыгрыша «Лейкерс» и «Майами Хит» будет всего два месяца отдыха вместо обычных четырёх.
«Будет большим испытанием не только подготовить организм к 22 декабря, но и сохранить эти кондиции в течение четырёх или пятимесячного марафона. Мы входим в ещё один период, в котором столкнёмся с неизведанным. «Пузырь» в Орландо был новинкой, теперь для нас ещё больше неизвестного – в 3, 4, 5 раз больше вопросов», — заявил специалист, возглавляющий отдел физподготовки в одном из клубов Западной конференции.
«Думаю, не все игроки «Лейкерс» будут играть в первый месяц сезона», — считает другой специалист.
Напомним, в шестом матче серии «Лейкерс» обыграли «Майами» со счётом 106:93 и стали чемпионами сезона-2019/2020.
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