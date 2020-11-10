Президент Федерации баскетбола Украины призвал Зеленского последовать за Трампом

Глава Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский опубликовал на своей странице в «Фейсбуке» обращение к президенту Владимиру Зеленскому по поводу тяжёлой ситуации с коронавирусом в стране.



Он раскритиковал чиновников за бездеятельность, а также заявил, что Зеленский должен лечиться от коронавируса в обычной государственной больнице, как и остальные граждане.



«Владимир, вы не герой, и это не пиар. Раз у вас температура и вы заболели короной, у вас появилась возможность понять участь простых людей, которые задыхаются без кислорода, места в реанимационных и без лекарств, которыми будут вас лечить. Проедьтесь в турне по больницам, послушайте уставших врачей и медсестёр. Посмотрите в глаза умирающих и их родственников.



Вы и ваша клоунская команда виновны во многом в горе людей. Вы ничего не делали семь месяцев, кроме валяния дурака. Сейчас говорите о карантине выходного дня. Это идиотизм. Quaranta – по-итальянски „сорок“, возник этот термин, когда корабли ставили на карантин в Венеции на отстой, на 40 дней. Какую цепочку вы разорвёте? У нас старики будут задыхаться тысячами в день.



Если я найду вас и ваших близких в частных больницах, я буду кричать на всю страну. Вы должны понять, что взялись не за своё дело. Будьте здоровы, и ваши родители тоже. Уверен, что будете лечиться, не как простые люди. Идите уже к себе в «95-й квартал», Трамп уже пошёл, не тяните. Дай строить нормальную страну для людей, а не аферистов», – написал Бродский.