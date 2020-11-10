«Кливленд» назначил вознаграждение за информацию об убийце подруги детства Леброна
Полиция Акрона объявила, что «Кливленд Кавальерс» предлагают вознаграждение в размере до $ 10 тыс. за информацию, которая поможет установить личность, арестовать и предъявить обвинения человеку или лицам, ответственным за смерть Эрики Уимс, которая была найдена застреленной в своём доме.
Кроме того ещё $ 5000 за аналогичные действия готов предоставить фонд Summit County Crime Stoppers Inc.
Этой информацией на своей странице в «Твиттере» поделился звезда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс.
Леброн, Эрика Уимс и её родной брат Брэндон выросли вместе в Огайо.
37-летняя Уимс была найдена застреленной в своём доме в Западном Акроне во второй половине дня 2 ноября. С тех пор её семья и Джеймс начали призывать найти и наказать убийц.
Леброн Джеймс: сестра моего брата убита в прошлые выходные. Нужны ответы — почему и кем?
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