«Кливленд» назначил вознаграждение за информацию об убийце подруги детства Леброна

Полиция Акрона объявила, что «Кливленд Кавальерс» предлагают вознаграждение в размере до $ 10 тыс. за информацию, которая поможет установить личность, арестовать и предъявить обвинения человеку или лицам, ответственным за смерть Эрики Уимс, которая была найдена застреленной в своём доме.

Кроме того ещё $ 5000 за аналогичные действия готов предоставить фонд Summit County Crime Stoppers Inc.



Этой информацией на своей странице в «Твиттере» поделился звезда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс.



Леброн, Эрика Уимс и её родной брат Брэндон выросли вместе в Огайо.

37-летняя Уимс была найдена застреленной в своём доме в Западном Акроне во второй половине дня 2 ноября. С тех пор её семья и Джеймс начали призывать найти и наказать убийц.