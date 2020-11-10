Алекс Карузо рассказал, когда стал считать Леброна более великим, чем Джордан

Защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Алекс Карузо рассказал, что в какой-то момент перестал считать Майкла Джордана величайшим игроком в истории баскетбола и сделал выбор в пользу Леброна Джеймса.
«Когда я рос, то был большим поклонником Майкла Джордана… Я не видел полностью его игр, не присутствовал на матчах вживую, только нарезки ярких моментов. Но в этих хайлайтах было всё: обыгрыши, данки. Это отпечаталось в моей голове, что Майкл был лучшим, кто когда-либо делал это.
А потом появляется Леброн, примерно в 2003 году, и мы начинаем наблюдать за ним. Я становился старше и начинал больше узнавать о баскетболе… Не знаю, когда это изменилось. Полагаю, Леброн уже играл шесть-семь-восемь лет. И в тот момент я подумал, что этот чувак должен быть лучшим баскетболистом в истории. Нет никого, кто мог бы делать то, что он делает. А потом он повторял это ещё 10 лет», — приводит слова Карузо Essentially Sports.
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