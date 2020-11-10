Леброн Джеймс пошёл наперекор остальным звёздам НБА

Форвард Леброн Джеймс, вопреки требованиям многих звёзд лиги, настаивал на возобновлении сезона 22 декабря.

«Начало сезона 22 декабря — хорошая и плохая новость. Как болельщики, мы должны праздновать, что игроки пришли к соглашению и вернутся на рождественской неделе. Многие игроки испытывают нетерпение, но всё это лишь половина соглашения. Финансовая сторона вопроса ещё будет обсуждаться.

Есть группа звёздных игроков, которые пытались перенести дату старта сезона, потому что считают финансовое соглашение не слишком хорошим. Но Леброн не был с ними. Он изменил точку зрению и хочет начать чемпионат 22 декабря. Он знает, что это важно для бизнеса", — приводит слова обозревателя Брайана Уиндхёрста Parlons Basket.