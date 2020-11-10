Евролига выбрала обладателей постоянных лицензий на участие в турнире

Евролига объявила о планах выдать три уайлд-кард на следующие два сезона немецким «Баварии» и «Альбе», а также французскому «Лион-Виллербану», сообщает Eurohoops. При этом в июне 2021 года будет рассмотрен вопрос о предоставлении долгосрочной лицензии А «Баварии» и «Виллербану». Это позволит турниру «глубже взаимодействовать с рынками, которые он считает для себя стратегически важными».

10 ноября состоялось совещание руководителей Евролиги, на котором среди прочего обсуждался вопрос лицензирования клубов. В сезонах-2021/2022 и 2022/2023 точно примут участие 14 команд – 11 обладателей лицензии A, а также «Бавария», «Альба» и «Лион-Виллербан». Ещё два клуба получат перед турниром уайлд-кард на один сезон. Кроме того в Евролиге сыграют два финалиста Еврокубка.