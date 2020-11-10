Бывшая жена Скотти Пиппена призналась, что изменяла ему с игроком НБА

Ларса Пиппен, бывшая жена легенды НБА Скотти Пиппена, призналась, что изменяла ему с центровым «Кливленд Кавальерс» Тристаном Томпсоном.

«Я вроде как встречалась с Тристаном до Хлои. Прежде, чем Хлои или кто-либо из семейства Кардашьян узнал о его существовании. Я встречалась с ним, я велела ему приехать в Лос-Анджелес. Я привела его на вечеринку Ким. Я познакомила его со всеми. Через неделю или через 10 дней он начал встречаться с Хлои. Это нормально, мне всё равно. Я из тех людей, которые не гонятся за тем, что не предназначено для меня. Я никогда не буду добиваться мужчину. Я никогда не привязываюсь к мужчине. Я этого не делаю. Пусть делает что хочет. Если хочет быть с другим человеком, то пусть будет. Мне и одной хорошо», — приводит слова Ларсы Пиппен Fadeaway World.

Ларса также заявила, что использовала деньги Скотти для тайных встреч с Томпсоном. Всё это происходило ещё до развода пары в 2018 году.

Фото доступно на странице Ларсы Пиппен в «Инстаграме».